Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif'ten Trump'ın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından Trump’a hitaben yaptığı bir paylaşımda, “Yurtdışında kendi vatandaşlarınızı tehlikeye atmanız, dikkatleri içeride felaketle sonuçlanan başarısızlıklardan dağıtmayacak” dedi.

Zarif ilaveten Trump’ın eski ABD Başkanı Barak Obama’yı İran’a saldırmaya çalışmakla suçlayan tweetlerini paylaştı.

Donald Trump 2012’de Cumhuriyetçilere hitaben attığı bir tweette, “Obama’nın seçimi kazanmak amacıyla İran kartını bir savaş başlatmak için kullanmasına izin vermeyin. Cumhuriyetçiler! dikkatli olun” demişti.

Trump'ın İran karşıtı iddiaları mesnetsizdir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Trump ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran karşıtı iddialarına ilişkin olarak “Mesnetiz ve uydurma olan bu tür suçlamalar, Beyaz Saray projeksiyonları şeklinde değerlendirilebilir ve Trump'ın içinde bulunduğu zor koşulları gölgede bırakmayı hedefliyor” dedi.

Sait Hatipzade, Trump ve CENTCOM’ın suçlamalarını reddederek, “Defalarca belirtildiği gibi, diplomatik ve konut binalarına yapılan saldırılar reddediliyor ve bu özel durumda parmaklar, gerginlikleri artırmaya çalışan ABD ve bölgedeki ve müttefikleri üzerinde” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Daha önce de söylediğimiz gibi İran’ın ABD terörizmine tepkisi açık, cesurca ve kendisine uygundur. Dolayısıyla ABD rejimi, fitnelerini haklı çıkarmak için daha makul senaryolar kullanırsa daha iyi olacak” ifadelerinde bulundu.

ABD Başkanı Trupm’a uyarıda bulunan Hatipzade, Beyaz Saray'daki hayatının bu son günlerinde gerginliklerden ve tehlikeli maceralardan kaçınmasını tavsiye etti.

Hatipzade, İran’ın mevcut durumda herhangi bir mantıksız eylemin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tuttuğunu belirtti.

Ruhani: İran'a karşı ekonomik savaşın sonu yaklaştı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Petrol Bakanlığı’nın ulusal projelerinin açılış törenine katıldı.

Ruhani ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik savaşa değinerek, “Ekonomik savaşın bittiğine ve bu savaşı yöneten kişinin bugün siyasi hayatının sonuna geldiğine inanıyorum” dedi.

Düşmanın ekonomik savaşta petrol ve bankacılık sektörünü göz önünde bulundurduğunu belirten Ruhani, “Düşman yaptırımlarla petrol gelirlerimizi yok etmek istiyordu. Ancak Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin de belirttiği gibi önce yaptırımların etkisini sonra da yaptırımların kendisini ortadan kaldırmalıyız. Bu konuda petrokimya ürünlerini petrol ile değiştirdik” ifadesini kullandı.

Yaptırımları Siyonist Rejim, ABD’li aşırılık yanlıları ve bölgedeki gerici rejimlerin ortak ürünü olarak nitelendiren Ruhani, “Düşmanların komplosunu kırmalı ve milletimize karşı bu acımasız planın devam etmesine izin vermemeliyiz. Yaptırım ateşini bir an önce söndürmeliyiz; ancak kimsenin de bize acımasına ihtiyacımız yok” şeklinde konuştu.

Cihangiri'den Hristiyan alemine tebrik mesajı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Hristiyan ülkelerdeki mevkidaşlarına gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda Noel Bayramı'nı ve Hz. İsa Mesih'in (a.s) doğum gününü tebrik etti.

Barış ve huzurun sağlanmasını insanların mutluluğu ve ilerlemesi için gerekli bir konu olduğunu belirten Cihangiri kaleme aldığı mesajında, ülkelerin liderlerinin sağduyu, ortak çaba ve yeni tedavi yöntemleriyle koronavirüsten etkilenen insanların acılarını hafifletmeye çalışmasının yanı sıra uygun ekonomik ve politik önlemleri alarak ilerideki zorlukların üstesinden başarıyla gelmesini temenni etti.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 178 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 308'e, vaka sayısının da 1 milyon 183 bin 187'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 371'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 924 bin 685'e ulaştığı bilgisini verdi.