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25 Ara 2020 11:09

Mısır'da doğal gaz boru hattına bombalı saldırı

Mısır'da doğal gaz boru hattına bombalı saldırı

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan El-Ariş kentinin batısındaki Sabika bölgesinde, El-Ariş'e giden ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı.

Mısır'ın kuzeydoğusunda yer alan Kuzey Sina vilayetinin valisi Muhammed Şuşa tarafından yapılan yazılı açıklamada, "El-Ariş kentinin batısındaki Sabika bölgesinde, El-Ariş'e giden ana boru hattı bombalı saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

Patlama sonucunda can kaybının olmadığını açıklayan Şuşa, hükümete bağlı Mısır Doğal Gaz Şirketi "GASCO" yetkililerinin yangını kontrol altına almak için kontrol vanalarını kapattığını ve boru hattının emniyete alındığını belirtti.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Şuşa, patlamanın nedeninin araştırıldığını ve güvenlik güçlerinin bölgede operasyon başlattığını ifade etti.

Kaynak: Timetürk

News Code 1891336

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