ABD, İran'ın Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'ya yaptırım uygulama kararı alındığı bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca 50'den fazla dalda eğitim veren El Mustafa Uluslararası Üniversitesi'nin Devrim Muhafızları'nın faaliyetlerine platform sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını açıkladı.
Açıklamada Pakistan uyruklu Yusuf Ali Muraj'ın da Devrim Muhafızları'na destek verdiği gerekçesiyle yaptırım altına alınacağı bildirildi.
ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilerek İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.
yorumunuz