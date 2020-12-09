İran'ın Yemen Büyükelçisi'nden ABD'nin yaptırım kararına tepki

İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, isminin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından kişisel Twitter hesabından şöyle bir yazı paylaştı:

“Başkanlığının son günlerinde bir büyükelçiyi yaptırım listesine alarak, ABD hükümetinin gerçek yüzünü ve uluslararası kurallara uymadığını gösterdiği için kumarbaz Trump’a teşekkür ederim. Tabii bölge halklarının ABD ve Siyonist Rejim cinayetlerinden kurtarmak yolunda ne yaptırımlardan ne de şehit olmaktan korkmuyoruz. Aksine bununla guru duyuyoruz.”

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün (Salı) yapılan açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu’ya yaptırım uygulama kararı aldığı bildirilmişti.