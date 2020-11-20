İran'dan Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığına eleştiri

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden askeri saldırganlığını eleştirdi.

Hasan İrlu'nun yaptığı paylaşımda, "Yemen'e karşı altı yıl süren askeri saldırganlık, altyapının büyük ölçüde yıkıma uğraması, salgın hastalıkları ve yoksulluğun artması ve insanlık dışı kuşatma ve savaş nedeniyle yaşanan yiyecek ve içme su sıkıntısından başka bir şeyle sonuçlanmamıştır. Yemen halkının durumu giderek zorlaşıyor, fakat Yemenlilerin direnişi zafere kadar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.