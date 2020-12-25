İran'da COVID-19 kaynaklı günlük vefat sayısı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 21 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 440'a vaka sayısının da 1 milyon 189 bin 203'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 345'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 933 bin 736'a ulaştığı bilgisini verdi.