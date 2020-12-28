Ülke genelinde yürütülen toplum tarama çalışması başarılıydı

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için yapılan "Şehit Süleymani Toplum Tarama Çalışması" hakkında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık çalışanları ve gönüllü güçler tarafından yürütülen tarama çalışmasının verimli sonuçlar verdiğini aktaran Tümgeneral Selami, "Allah'a şükürler olsun ki her geçen gün koronavirüs vaka ve vefat sayısının azaldığına tanık oluyoruz." dedi.

Tümgeneral Selami, "Şu anda koronavirüsü kontrol etme konusunda nispeten iyi durumdayız. Artık salgını tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı, "Sağlıkçılar, araştırmacılar ve gönüllü halktan oluşan güçlerin yoğun çalışmaları sonucu aşı kullanmadan COVID-19 hastalarının sayısını azaltmayı başardık." diye konuştu.