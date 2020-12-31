İran'da 988 bin 838 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 223'e vaka sayısının da 1 milyon 225 bin 143'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 988 bin 838'e ulaştığı bilgisini verdi.