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31 Ara 2020 14:51

İran'da 988 bin 838 korona hastası sağlığına kavuştu

İran'da 988 bin 838 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 390 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 223'e vaka sayısının da 1 milyon 225 bin 143'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 39'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 988 bin 838'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891470

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