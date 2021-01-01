  1. Ekonomi
1 Oca 2021 14:22

İstanbul'da enflasyon 16 ayın zirvesinde

İstanbul'da enflasyon 16 ayın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artış kaydetti. Böylelikle Ağustos 2019'dan bu yana perakende fiyatlarda en hızlı artış görüldü

İstanbul'da perakende fiyatlarda artış ivmesi Aralık ayında da devam etti.

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta yıllık yüzde 14,4 artış gösterdi. Böylelikle Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Kasım 2020'de perakende fiyatlardaki artış yüzde 14,07 olarak kaydedilmişti.

Aylık bazda bakıldığında ise Aralık'ta perakende fiyatlar yüzde 1,36 yükseldi. Kasım ayında perakende fiyatlarındaki aylık enflasyon yüzde 1,94 olmuştu.

Gruplar bazında bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyası ve ilgili harcamalar oldu. Gıda fiyatlarında ise yıllık bazda Aralık'ta yüzde 2,2'lik artış izlendi.

Rakamlara göre Aralık'ta toptan fiyatlarda aylık yüzde 2,05, yıllık ise yüzde 18,18'lik artış görüldü. 

Kaynak: Bloomberg

News Code 1891490

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