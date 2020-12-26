Ekonomi yazarı: Dünyada faizini yükselten tek ülke Türkiye

Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın yılın son kararında faizi yüzde 17'ye yükseltmesini değerlendirdi. " Ekonomi öylesine kötü ki dünyada faizini yükselten tek ülke Türkiye" diyen Muratoğlu, "Sorunlarımız çok net… Bir kaç yılda düzelebilecek kadar basit değil. İş o hale geldi ki, buna 'kriz' demek hafif kaldı! Lakin zaman kazandırdı. Durum geçici. Belki birkaç ay idare eder. Sonrasında tekrar çukura düşer" görüşlerini savundu.

Muratoğlu yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Faiz; enflasyonla, tasarruf oranıyla, cari dengeyle, bütçe açığıyla, siyasetle, dış politikayla, beklentilerle ve daha onlarca şeyle alakalıdır. Hangisini düzeltti ki faizler düşmeli?

Haliyle bugünlerin yarınları var. Yüksek faizlerin faturası yakında çıkmaya başlar. Sanayi çok borçlu… Hizmet sektörü çok borçlu… Vatandaş çok borçlu… Borcun da faizi yüksek… Ne diyeyim? Hakkımızda hayırlısı… Zira ekonomi çoktan yönetilebilir olmaktan çıktı. Bu artırım doğru bir hamle olsa da artık hem daha zor hem daha maliyetli borçlanılacak. Bırakın yatırım yapmayı, günü çevirmek bile hayal olacak.

İşin ilginci, bugünlere sanki başkalarının yönetiminde gelmişiz gibi şikayet etmeleri… Bayılıyorum bu orta oyununa… Öyle inandırıcılar ki, bazen kendimden bile şüphe ediyorum!"