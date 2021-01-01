  1. Siyaset
1 Oca 2021 16:16

İran Dışişleri:

General Süleymani suikastının faillerini adalete teslim edeceğiz

General Süleymani suikastının faillerini adalete teslim edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden yeni bir mesaj paylaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden yeni bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, General Süleymani'ye karşı korkakça bir terör eyleminde bulunarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Irak'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal etmiştir. Bu eylem ABD’nin uluslararası yasaları tam anlamıyla çiğnediğini gösteriyor.

İran olarak terör eyleminde parmağı olanları adalete teslim edene kadar pes etmeyeceğiz."

İran Dışişleri'nin resmi hesabından atılan tweet'te İnsan Hakları Konseyi Raporu’nun fotoğrafı da paylaşıldı.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891494

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