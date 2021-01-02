Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Şehit Süleymani suikastının faillerine huzur olmayacaktır

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle Tahran Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene üst düzey devlet yetkilileri, ordu komutanları ve şehit aileleri katıldı.

Törene katılan İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, Şehit General Kasım Süleymani hakkında konuştu.

Şehit General Süleymani'nin bölgedeki faaliyetlerini takdir eden Reisi, "Düşman, bölgede terör örgütü IŞİD’i kurup dünyaya bozuk bir İslam'ı tanıtmak istedi, ancak bunu başaramadı. Şehit Süleymani ve yoldaşlarının kanı bölgede bir uyanış yaratmıştır ve bu asla yok olmayacaktır" dedi.

“Düşman bundan sonra hayatın kendisi için çok zor olacağını bilmeli.” diyen Reisi, ABD Başkanı’nın adaletin uygulanmasından muaf tutulmayacağını söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı, "Düşman, cinayet sorumlusu ABD Başkanı gibi birinin güvende olacağını düşünmemelidir. Böyle bir şey asla söz konusu olamaz. Bu cinayetin faillerine dünyanın hiçbir yerinde huzur olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Tümgeneral Selami, bölgedeki hareketliliği değerlendirdi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tümgeneral Selami, düşmanların bölgedeki son askeri faaliyetleri hakkında yöneltilen soruya, "Bölgede düşmanın askeri hareketliliğinin nedeni geçen sene Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile yoldaşlarını şehit etmekle yaptığı hatadır. Bu eylem İslam dünyasında büyük bir nefrete yol açmıştır. Bu yoğun nefret, tıpkı bir kabus gibi, Amerikalıları her zaman rahatsız ediyor. Onlar yaşadıkarı kabustan kurtulmak için bir dizi harekete başvurabilirler. Herhalükarda onlara karşılık vermeye hazırız." yanıtını verdi.

Tümgeneral Selami, General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikasta karşılık olarak cinayet işleyenlerden kesinlikle intikam alınacağını belirterek, "Bu cinayette dahli olanlar asla güvende olmayacaktır. Ancak alacağımız intikam belirli koşullara tabidir ve bu koşulları Yüce Allah'ın izniyle yaratacağız." diye konuştu.

General Süleymani suikastının faillerini adalete teslim edeceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadetinin birinci yıldönümü dolayısıyla Twitter üzerinden yeni bir mesaj paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi, General Süleymani'ye karşı korkakça bir terör eyleminde bulunarak, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Irak'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlal etmiştir. Bu eylem ABD’nin uluslararası yasaları tam anlamıyla çiğnediğini gösteriyor.

İran olarak terör eyleminde parmağı olanları adalete teslim edene kadar pes etmeyeceğiz."

İran Dışişleri'nin resmi hesabından atılan tweet'te İnsan Hakları Konseyi Raporu’nun fotoğrafı da paylaşıldı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 114 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 286 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 337'ye, vaka sayısının da 1 milyon 231 bin 429'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 995 bin 570'e ulaştığı bilgisini verdi.