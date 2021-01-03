Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de bir İHA saldırısı sonucu Irak'taki Bağdat Havalimanı yakınlarında şehit düşürülmesinin birinci yıldönümü, dün gece gösterilerle anıldı.
Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, Şehit General Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenledi.
Dün Irak Haşdi Şabi komutanlarından Muhammed el-Basri, direniş komutanlarının şehadet yıldönümü nedeniyle yarın başkent Bağdat’ta ABD'ye karşı dev bir gösteri düzenleneceğini duyurmuştu.
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