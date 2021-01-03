  1. Dünya
  2. Ortadoğu
3 Oca 2021 08:48

Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

Şehit General Süleymani ile Ebu Mühendis Bağdat'ta anıldı

3 Ocak 2020'de uğradığı suikast sonucu şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis dün gece Bağdat’ta anıldı.

Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de bir İHA saldırısı sonucu Irak'taki Bağdat Havalimanı yakınlarında şehit düşürülmesinin birinci yıldönümü, dün gece gösterilerle anıldı.

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, Şehit General Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenledi.

Dün Irak Haşdi Şabi komutanlarından Muhammed el-Basri, direniş komutanlarının şehadet yıldönümü nedeniyle yarın başkent Bağdat’ta ABD'ye karşı dev bir gösteri düzenleneceğini duyurmuştu.

News Code 1891527

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler