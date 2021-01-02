  1. Kültür
2 Oca 2021 15:26

'Şehit General Süleymani' konulu anma pulu tanıtıldı

'Şehit General Süleymani' konulu anma pulu tanıtıldı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Şehit General Kasım Süleyimani’nin anısına hazırlanan posta pulunun tanıtımı yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Şehit General Kasım Süleyimani’nin anısına hazırlanan posta pulunun tanıtımı yapıldı.

Tanıtım töreni bugün Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısı sırasında gerçekleşti.

Törende Şehit General Kasım Süleyimani hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, "Umarım hepimiz o değerli şehidin yoluna devam edebiliriz." dedi.

Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak'ta ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1891514

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