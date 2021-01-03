Bağdat'ta direniş komutanlarının suikastı protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetinin birinci yıldönümü münasebetiyle ABD'ye karşı geniş kapsamlı protesto gösterisi düzenlendi.

Bugün sabah saatlerinde Iraklılar başkentteki Tahrir Meydanı'na akın etti.

Direniş komutanlarının şehadetinin birinci yıldönümü nedeniyle "Şehadet ve Egemenlik" temasıyla yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

Protesto gösterisine katılan Iraklı vatandaşlar Amerikan ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Tahrir Meydanı'nda Irak halkına hitap eden Fetih koalisyonu lideri Hadi al-Amiri, "Zaferin komutanlarına bağlı kalacağız ve onlara karşı işlenen cinayetin faillerinin cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Şehit Süleymani ve Mühendis'in amacı tüm masum insanlara yardım etmekti." dedi.

Dün Irak Haşdi Şabi komutanlarından Muhammed el-Basri, direniş komutanlarının şehadet yıldönümü nedeniyle Pazar günü başkent Bağdat’ta ABD'ye karşı dev bir gösteri düzenleneceğini duyurmuştu.

Dün gece Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında toplanan binlerce kişi, Şehit General Kasım Süleymani'nin fotoğraflarının yer aldığı posterleri taşıyarak anma gösterisi düzenlemişti.