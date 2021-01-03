General Süleymani'nin şehadeti tarihi bir olaydı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in Irak’ta şehit edilişinin birinci yıldönümü münasebetiyle konuştu.

- Direniş Ekseni şehitlerine vefa göstermeli ve onları her zaman anmalıyız. Şehitleri tanıyıp tanıtmamız gerekir. Onlara teşekkür etmeli ve saygı duymalıyız.

- General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadeti önemli tarihi bir olaydı. Şehit Süleymani ve silah arkadaşları için İran’da dünyanın en büyük cenaze töreni düzenledi.

- Siyonist Rejim ile savaştığımızda İran Lübnan’a destek verdi ve hiçbir zaman Lübnan halkını Siyonist Rejim karşısında yalnız bırakmadı.

Dostlar ile düşmanları aynı kefeye koymayız

- 1982 yılından itibaren Direniş’in en büyük destekçileri İran ve Suriye oldu. İmam Humeyni, İran silahlı kuvvetlerinden oluşan bir heyeti İsrail’in ilerleyişini önlemek için Lübnan’a gönderdi.

- Hizbullah’ın tarihiteki en bağımsız hareketlerden biridir. Ama biz Lübnan’ı her alanda destekleyen ve ülkemiz için şehit verenleri Lübnan’a karşı komplo kuran ve İsrail’le işbirliği yapanlarla aynı kefeye koymayız.

- Irak ve Suriye halkı, ülkelerine teröristler ve intihar eylemcilerini gönderenler ile onlara topraklarının teröristlerden kurtarılmasında yardım edenleri aynı çerçevede değerlendirmez.

Bölgede gergin bir durumda

- Şehit Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadeti yıldönümü nedeniyle böglede gergin bir durum hakim. İsrail “yüksek alarm” durumu ilan etmiştir.

- İran güçlü bir ülkedir. İstediği zaman müttefiklerine ihtiyaç duymadan saldırgan güçlere yanıt verebilir. General Süleymani’nin şehadetinden sonra da ABD’nin Irak’taki Ayn'ül Esad Hava Üssü’nü füzelerle doğrudan hedef aldı.

- İranlıları General Kasım Süleymani’yi milli kahramanları olarak görüyor. Biz Lübnanlılar da onu dünyadaki mazlumları savunan fedakarlık ve vefanın kahramanı olarak biliyoruz. Şehit Süleymani sadece Şiiler değil, bütüm Müslümanlar ve gayrimüslümler için çaba ve fedakarlık gösterdi.