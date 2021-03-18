ABD Yemen'deki terör örgütlerini destekliyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, "Gaziler Günü" münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Hasan Nasullah Yemenlilerin El-Kaida gibi terör örgütleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) arasındaki ilişkilerine dair son açıklamalarına değinerek, “Bu terör örgütlerinin varlığı ve kimin tarafından oluşturulduğu ve desteklendiği her geçen gün daha ortaya çıkıyor” dedi.

Nasrullah, “Diğer ülkelerin ulusal ordusunu yok etmek için ABD tarafından oluşturulan, desteklenen ve silahlandırılan terör örgütleriyle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

Nasrullah, ABD’nin Yemen’den Irak’a ve Suriye’ye kadar bu terör örgütlerini desteklediğini söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah siyasi partilerin ve akımların Lübnan’daki iç duruma özel ilgi duyması gerektiğini belirtti.

Nasrullah “Direniş düşmanları, Yemen, Suriye ve Irak'ta iç savaşlar başlatarak İran ve Lübnan'da aynısını yapmaya çalıştılar; ancak şimdiye kadar Lübnan'da bunu başaramadılar” ifadelerinde bulundu.

Bazı iç ve dış tarafların Lübnan’ı iç savaşa sürüklemeye belirten Nasrullah “Hizbullah, hükümet kurmak veya ekonomik durumu iyileştirmek için silah kullanma niyetinde değil” değerlendirmesini yaptı.

ABD’yi Lübnan’daki sorunların ana nedeni olarak nitelendiren Nasrullah, “ABD baskısı ve ülkeyi belirli ekonomik seçeneklere yönelmekten korkutması Lübnan krizinin ana nedenini oluşturuyor. Mevcut Lübnan krizi, son on yıllardaki politikaların bir sonucudur. Krizin çözmek [yalnızca] bir hükümetin kurulmasıyla değil; aksine bir hükümetin kurulması krizi çözme yolunun başlangıcıdır” dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah sözlerine “ABD gibi yabancı taraflar Lübnan'daki kriz ve sorunların çözülmemesine çalışıyorlar. ABD’liler Lübnan'ın Çin'e yaklaşmasını engellemek için gözdağı veriyorlar. Bu nedenle Lübnan’da bazıları Çin’e yaklaşmaktan korkuyor” şeklinde konuştu.