Haşdi Şabi’den ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki

Irak'taki Haşdi Şabi Basın Bürosu, bu hareketin lideri Falih El Fayyad'ın isminin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasının ardından Twitter üzerinden tepki gösterdi.
'Komutanlarımız Amerika'yı korkutuyor' etiketiyle paylaşılan mesajda, "ABD hükümetinin düşman olarak tanımladığı saygı değer kişilere katılan şehitlerin dostu, Haşdi Şabi lideri Falih El Fayyad hocamızı tebrik ediyoruz." denildi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki Haşdi Şabi'nin lideri ve eski Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin ulusal güvenlik danışmanı Falih El Feyyad'ı yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.
Irak'taki en yüksek dini merci Ali es-Sistani'nin, Haziran 2014'te yaptığı fetva üzerine kurulan Haşdi Şabi, 2016'da Irak Meclisi'nde yasal statü kazanarak Irak Başbakanlığı bünyesine dahil edilmişti.
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