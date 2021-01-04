General Süleymani suikastı insan hakları hukukuna aykırıdır

Keyfi infazlar üzerinde çalışan BM Özel Raportörü Agnes Callamard, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden Şehit General Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen terör saldırısı hakkında açıkalamda bulundu.

Agnes Callamard, İran'ın bir devlet yetkilisi olan General Süleymani'nin ABD tarafından katledilmesinin insan hakları hukukuna aykırı olduğunu söyledi.

Callamard ayrıca, "ABD, Bağdat'ın rızası olmadan Irak topraklarında General Süleymani'ye yönelik suikast düzenleyerek bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir." dedi.

Callamard, geçen senede General Süleymani suikastına ilişkin hazırladığı raporda, ABD'nin bu suikastı meşru göstermek için çıkarlarına yönelik süregelen saldırı olduğunu kanıtlayacak delilleri sunmakta başarısız olduğunu bildirmişti.

BM Özel Raportörü hazırladığı raporda saldırının BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiğini bildirdi ve silahlı drone’lar ile yapılan hedefli saldırıların hesabının sorulması, bu silahlar için kapsamlı regülasyonlar getirilmesi çağrısı yaptı.

3 Ocak 2020 yılında ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği terör saldırısında Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis şehit düşmüştü.