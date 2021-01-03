İran'da 1 milyon 13 bin 18 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 102 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 55 bin 540'a vaka sayısının da 1 milyon 243 bin 434'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 953'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 13 bin 18'e ulaştığı bilgisini verdi.