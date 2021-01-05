Türkiye'de akademik özgürlük tehlike altında

Ak Parti'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının yankıları sürüyor. Üniversiteliler, "Kayyum rektör istemiyoruz" sloganıyla kararı protesto ederken, birçok akademisyen de atamanın bilimsel özerkliği hiçe saydığını savunuyor.

Akademik Özgürlük Endeksi'nin (AFi) raporuna göre, bu ve benzeri atamalar neticesinde kaliteli yüksek öğrenim ve bilimsel ilerleme için temel teşkil eden akademik özgürlük, Türkiye'de tehlike altında.

Türkiye, 'akademik özgürlüğün garanti edilmediği' ülkeler grubunda

1900 ile 2019 yıllarını kapsayan ve dünyanın dört bir yanından bin 810 akademisyenin değerlendirmelerine dayanan endekste, Türkiye, "Akademik özgürlüğün garanti edilmediği" C, D veya E statüsündeki ülkeler arasında gösteriliyor.

'Akademik özgürlükte gerileme özellikle son beş yılda görüldü'

Ayrıca AFİ'nin Mart 2020 raporunda Türkiye, "Akademik özgürlükte yakın zamanda gerileme görülen ülkeler" içinde.

Raporda, Türkiye'de söz konusu gerilemenin özellikle son beş yılda gerçekleştiği aktarılıyor. Türkiye'nin bulunduğu grupta ayrıca Pakistan, Hindistan, Hong Kong, Libya ve Yemen de var.Aynı zamanda yüksek öğretim yetkilileri için bir tavsiye niteliğinde olduğu belirtilen raporda, akademik özgürlüğün, ulusal rekabet için gerekli olan kaliteli öğretim ve araştırma açısından önemine de vurgu yapılıyor.

"Güvenlik ve özerklik olmadan, yüksek öğretim kurumlarının kaliteli araştırma, öğretime rehberlik etme ve destekleme becerisi tehlikeye girer" denilen raporda, AFİ verileri sayesinde ayrıca ülkelerin akademik özgürlükler konusunda mevcut durumunu değerlendirmesi ve reform için bir çerçeve sağlaması açısından da yardımcı olacağı bildiriliyor.

Kaynak: Euronews