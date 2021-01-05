Türkiye'de turizm işletmecisi risk altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer, turizm işletmecilerinin zor durumda olduğunu ve pandemi sebebiyle uluslararası turizmde yüzde 80’e varan düşüş yaşandığını söyledi. 25-27 Şubat tarihinde düzenlenecek olan 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın basın toplantısında konuşan Soyer, fuarın pandemi sebebiyle zarar gören turizm sektörünü canlandıracağını da aktardı.

Soyer “Dijital bir platform olması yönüyle de pandemi sonrası en büyük zararı gören sektörlerden biri olan turizm sektörünü canlandıracak ve ülkemizde bundan sonra gerçekleştirilecek turizm fuarları açısından yepyeni bir bakış açısı sunacak. 2020 yılında pandemi nedeniyle uluslararası turizmde yüzde 60 ile 80 arasında düşüşler yaşandı. Bugün yüzlerce turizm işletmecisi çok büyük risk altında. Buna turizmin etkilediği sektörleri de eklersek başka birçok sektörün aynı riski taşıdığını söyleyebiliriz” dedi.

Kaynak: Sputnik