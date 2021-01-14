  1. Türkiye
14 Oca 2021 13:23

Mutasyona uğrayan koronavirüs Kilis’te de görüldü

Mutasyona uğrayan koronavirüs Kilis’te de görüldü

İngiltere'de tespit edilen ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü Kilis’te de bir kişi de tespit edildi.

Türk basınına göre, Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu belirtilen mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsü Kilis'te de bir kişi de tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen şahıs, KYK yurduna yerleştirilerek izole edilirken, son süreçte 4 kişinin daha ambulansla yurda getirilerek karantina altına alındığı belirtildi.

Geçenlerde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." demişti.

News Code 1891808

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