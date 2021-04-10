Almanya Türkiye'yi "enfeksiyon riski yüksek" bölgeler listesine aldı

Almanya, günlük vaka sayısı 55 binin üzerine çıkan Türkiye'yi enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ülkeler listesine dahil etti. Türkiye'nin daha önce "risk bölgesi" olan statüsü, böylece "yüksek insidans bölgesi" olarak değiştirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, son yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 200'den fazla hale gelmesi nedeniyle bu değişikliğin gerçekleştiğini açıkladı. Yeni sınıflandırma 11 Nisan pazar gününden itibaren geçerli olacak.

Deustche Welle Türkçe'nin haberine göre, Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) sayfasında yer alan bilgilerde Türkiye'nin yanı sıra bugün Hırvatistan, Ermenistan ve Ukrayna da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgeler listesine alındı. 40'tan fazla ülkenin bulunduğu listede Almanya'nın komşusu olan Hollanda, Fransa, Polonya ve Çekya gibi Avrupa ülkeleri de bulunuyor.

Dışişleri'nden Alman vatandaşlarına seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında da, Türkiye'nin enfeksiyon riski bakımından statüsünün değiştirildiğine dikkat çekildi. Bakanlığın Alman vatandaşlarına yönelik Türkiye'ye "zorunlu olmayan, turistik amaçlı seyahatlerden" kaçınması uyarısı sürüyor. Uyarı metninde Türkiye Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni vaka sayılarıyla ilgili açıkladığı tablolara da link verildi.

Dönüşlerde PCR testi karantinadan muaf kılmıyor

Türkiye'den Almanya'ya dönüşlerde de seyahate 48 saat kala PCR testi yaptırılması ve negatif sonuç alınması şartının devam ettiği belirtildi. Türkiye'de PCR testi yaptırmış olmanın gelen kişileri Almanya'daki karantina yükümlülüğünden muaf kılmadığı, gelinen kente göre eyaletlerin karantina yönetmeliklerinin geçerliliğini sürdürdüğü kaydedildi.