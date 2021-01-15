ABD yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönerse fidye isteyecek

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, "KHAMENEI.IR" web sitesine verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları gerektiği ifadelerini değerlendiren Harrazi, “Nükleer anlaşma birkaç ülke tarafından imzalanan uluslararası bir belgedir ve tüm tarafların buna bağlı kalması gerekiyor. Anlaşmanın bugün bu duruma gelmesinin asıl sebebi yaptırımların kaldırılmamasıdır” dedi.

Harrazi, “Bu grupla müzakere sebebimiz yaptırımların kaldırılmasıydı. Bu nedenle ABD’nin önce yaptırımları kaldırması ve nükleer anlaşmaya dönmesi gerekiyor. Avrupa ülkeleri de ABD olmadan anlaşmayı önceki haline getirmek istiyorsa önce yerine getirilmemiş taahhütlerini yerine getirmeli ve yaptırımları kaldırmalıdır” ifadesini kullandı.

ABD’nin yaptırımları kaldırmadan nükleer anlaşmaya dönmesinin İran'ın yararına olmayabileceğini belirten Harrazi, “ABD bu durumda yaptırımların kaldırılması için bir talepte bulunacak ve bu akıllıca bir hareket değil! Dolayısıyla anlaşmaya dönmeden önce ister nükleer ister terörizm ve insan hakları olarak adlandırdığı İran üzerindeki tüm yaptırımları kaldırmalı” ifadelerinde bulundu.

Harrazi, Biden’e yakın bazı etkili kişilerin ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi için İran’ın bölgesel ve füze faaliyetlerinin ele alınması gerektiğine dair iddiaları hakkında, “Bunlar bir şekilde fidye istmek. Çünkü Nükleer anlaşma, açık ve kesin bir belgedir. Anlaşmaya göre nükleer konular hakkında anlaştık ve taahhütlerimizi tuttuk. Ancak onlar taahhütlerini ihlal etti ve biz de buna karşılık olarak yükümlülüklerimizi askıya aldık. Nükleer anlaşmanın çerçevesi net ve İran'ın bölgesel ve füze sorunlarıyla hiçbir ilgisi yok” şeklinde konuştu.