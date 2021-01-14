ABD'den İranlı aşı üreticisine yaptırım kararı

Washington yönetimi, İranlı aşı üreticisi Barkat Ventures Enstitüsü'nün de aralarında olduğu 16 kuruluş ile 3 kişiyi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İmam Humeyni'nin (ra) Fermanının İcra Merkezi ve Astan Quds Razavi (AQR) kurumları ile bu kurumların liderleri ve yan kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İmam Humeyni'nin (ra) Fermanının İcra Merkezi'ne bağlı Barkat Ventures Enstitüsü yerli COVID-19 aşısı çalışmalarında olumlu gelişmeler kaydetmiştir.

İran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Payam Tabarsi, son günlerde İranlı bilim insanlarının geliştirdiği aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yerli aşı Mayıs 2021'de piyasaya sunulmaya hazır olacaktır." dedi.

Donald Trump hükümeti, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran karşıtı ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de devreye sokmuştu.