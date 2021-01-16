Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif: Trump rejimi olmadan dünya daha iyi olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabın şöyle bir yazı paylaşı:

“Trump rejiminin insanlığa verdiği zarar, bu rejimin aşırılık yanlılarının gözünde yeterli değil.”

Zarif’in paylaşımında ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“Husilerin terör listesine alınması Yemen’deki insani kabusu daha da kötüleştiriyor ve (Trump) rejiminin utanç verici son günlerinde Pompeo'nun savaşa kışkırtan İran karşıtı yalanları barışı hiç umursamadığını gösteriyor. Dünya onlar olmadan daha iyi olacak.”

İran, Riyad'ı komşularıyla yapıcı bir şekilde davranmaya çağırdı

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran karşıtı temelsiz iddiaları, ‘sıkıcı’ olarak nitelendirerek, “Riyad, masum Yemen halkına karşı savaşa ve Yemenli çocuk ve kadınların öldürmesine son vermelidir” dedi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Riyad’ın bölgede terör örgütü IŞİD’e verdiği gizli ve açık desteği, başta Irak ve Suriye halkı olmak üzere herkese açıkça kanıtlanmıştır” ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine “Maalesef, Suudi yöneticiler şu anda bölgedeki terörist ve sahte İsrail Rejiminin istikrarsızlaştırıcı planlarının önünü açıyor ve bölgedeki Müslüman ülkelere yapıcı olmayan bir şekilde davranıyor” ifadesini ekledi.

Riyad’ı bölgedeki komşu ülkelere yapıcı bir davranış sergilemeye çağıran Emir Abdullahiyan, “Suudi yöneticiler için savaş kışkırtma, terörizm geliştirme ve milletlere yönelik yaptırımları destekleme politikasını durdurmaları daha iyidir” ifadelerinde bulundu.

İran Devrim Muhafızları'ndan füzeli tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün “Ya Fatımatüz Zehra (s.a)” parolasıyla başlattığı füzeli ve İHA’lı tatbikatın ilk aşaması düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade ve silahlı kuvvetlerin üst düzey bazı komutanlarının katıldığı tatbikatta yeni nesil karadan karaya balistik füze ve İHA’lar önceden belirlenmiş temsili düşman hedeflerini başarıyla vurdu.

Tatbikatta ilaveten ‘Zelzal’, ‘Zülfikar’ ve ‘Dezful’ balistik füzeler kullanılarak düşmanın temsili hedeflerini vurduğu belirtildi.

İran'da 1 milyon 107 bin 11 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 83 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 485 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 621'e vaka sayısının da 1 milyon 318 bin 295'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 415'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 107 bin 11'e ulaştığı bilgisini verdi.