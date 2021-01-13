Tahran'dan Pompeo'nun son İran iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran’ın El Kaide ile bağlantılı olduğunu ileri süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun iddiasına yanıt verdi.

Hatipzade, İran’ın yıllardan beri ABD devlet terörünün ve onların desteklediği grupların kurbanı olduğunu, El Kaide ve IŞİD ile mücadelede şeffaf ve savunulabilir karnesi olduğunu söyledi.

Sözcü Hatipzade, Pompeo’nın bakanlığının sona ermesine bir hafta kala bu iddiaları ortaya atmasının İran aleyhinde azami politikalarının hezimete uğradığının göstergesi olduğunu ifade ederek, bu gibi iddialara dayanmanın ABD’ye bir faydasının olamayacağını kaydetti.

Pompeo’nun daha önce de CIA Başkanlığı döneminde ve Petro-dolarlar karşısında İran ve El Kaide arasında sahte irtibatlar oluşturma çabasına değinen Hatipzade, İranlı yetkililerin yıllardan beri bu senaryolara gerekli cevapları verdiklerini aktardı.

Zarif: Savaş kışkırtıcısı yalanlar

İran DIşişleri Bakanı Cevad Zarif ise bu açıklamalar karşısında "El Kaide iddiası uydurma. Bunlar savaş kışkırtıcısı yalanlar" şeklinde tepki verdi.

Zarif, 11 Eylül olayındaki teröristlerin Pompeo’nun Batı Asya bölgesindeki sevdiği ülkelerden olduğu için kimsenin aldanmayacağını söyledi.