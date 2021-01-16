Düşmanlar İran'ın artan füze gücünden endişeli

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade, bugün İran'da yürütülen "Yüce Peygamber (sav)-15" askeri tatbikatın son aşaması sırasında yaptığı konuşmada tatbikatın farklı aşamalarını değerlendirdi.

İran’ın tatbikatta kara ve deniz olmak üzere iki tür temsili tehditle karşı karşıya olduğunu belirten Tuğgeneral Hacizade, “Düşmanlar bir gün bize kötülük yapmaya kalkarsa, tatbikatın ilk aşamasında olduğu gibi İHA ve karadan karaya füzelerle onlara yanıt verilecek. Deniz tehdidi durumunda da tatbikatın son aşamasında olduğu gibi düşmanın savaş gemilerini hedef alacağız.” dedi.

Bir önceki tatbikatta Fars Körfezi’nde 300 kilometre mesafedeki hedeflerin imha edildiğini belirten Tuğgeneral Hacizade, “Bugün hedefimiz Hind Okyanusu'nun kuzeyinde 1800 kilometre mesafedeki temsili düşaman hedefleri kıyıdan fırlatılan uzun menzilli balistik füzelerle vurmaktı” ifadesini kullandı.

İran’ın füze gücüne değinen Tuğgeneral Hacizade, “Düşmanlarımızın füze konusuna odaklanması ve sürekli bu konuda endişelerini dile getirmesi her geçen gün artan gücümüz içindir.” ifadelerinde bulundu.

“Devrimden önce karadan karaya vurma füze kabiliyetimiz yoktu ve bu kabiliyetler sadece bazı güçler için geçerliydi” diyen Tuğgeneral Hacizade, “Füzeler İran’ın şerefli milleti için güç ve güvenlik üretmenin bir aracıdır ve bugün tanık olduklarımız tamamen yerli imkanlarla üretilmiş” şeklinde konuştu.