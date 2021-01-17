Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani'den "ortak Pasteur aşısı" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Aşılama Planı hakkında Ruhani, "Bu sene yani 1399 yılında (İran'ın kullandığı Hicri Şemsi takvimine göre) aşılama planının başlatılması için elimizden geleni yapacağız. Aşılama ilk etapta yüksek riskli kişiler ve sağlık personeline yapılacak." dedi.

Ruhani, "1400'de başka aşılar da elimizde olacak ve COVAX’tan satın aldığımız aşılar 1399 yılının sonunda veya önümüzdeki yılın başlarında bize ulaşabilir." ifadesini kullandı.

Ortak aşı üretimine dair Ruhani, "İran’ın başka bir ülke ile birlikte ürettiği 'Pasteur' aşısı önümüzdeki yıl piyasaya sunulmaya hazır olacak." diye konuştu.

İran'dan Avrupa Birliği'nin Suriye kararına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın Avrupa Birliği (AB) tarafından 'yaptırım listesi'ne alınmasına tepki gösterdi.

Hatipzade, "Suriye Dışişleri Bakanı'nın yaptırım listesine eklenmesinin barış sürecini baltalamaktan başka bir anlamı yoktur." dedi.

AB’nin yaptırm kararını "mantıktan yoksun bir adım" olarak nitelendiren Hatipzade, bu kararın yapıcı olmadığını da dile getirerek, Avrupa Birliği’ne “Suriyeli Bakan’a yaptırım kararını gözden geçirmesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım listesine dahil etmişti.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 100 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 56 bin 719'a vaka sayısının da 1 milyon 324 bin 395'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 393'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 113 bin 224'e ulaştığı bilgisini verdi.