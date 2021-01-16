Hint Okyanusu'ndaki temsili düşman hedefleri imha edildi

İran'da yürütülen "Yüce Peygamber (sav)-15" askeri tatbikatın ikinci aşamasında, 1800 kilometre mesafedeki hedefler balistik füzelerle vuruldu.

Ülkenin merkezindeki Kevir Çölü'nde yapılan tatbikatta Hind Okyanusu'nun kzueyindeki temsili düşaman hedefleri kıyıdan fırlatılan uzun menzilli balistik füzelerle vuruldu.

Tatbikat bölgesinde bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkede peş peşe gerçekleşen askeri tatbikatlar İran Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek hazırlık seviyesine çıkartıldığını gösteriyor." dedi.

Tümgeneral Bakıri, İran düşmanlarına seslenerek, "Onların ülkenin ulusal menfaatlerine, deniz ticaret yollarına ve toprak bütünlüğüne karşı kötü planları İran'ın füze gücüyle çökertilecektir." ifadesini kullandı.

İran'ın saldırı peşinde olmadığını kaydeden Tümgeneral Bakıri, "Yapılan tatbikatlar vasıtasıyla İran Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanın kötü niyetli planlarına en kısa sürede ve güçlü biçimde yanıt vermeye hazır olduğunu da ilan etmek isteriz." diye konuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün “Ya Fatımatüz Zehra (s.a)” parolasıyla başlattığı füzeli ve İHA’lı tatbikatın ilk aşaması düzenlenmişti.

Dün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade ve silahlı kuvvetlerin üst düzey bazı komutanlarının katıldığı tatbikatta yeni nesil karadan karaya balistik füze ve İHA’lar önceden belirlenmiş temsili düşman hedeflerini başarıyla vurmuştu.