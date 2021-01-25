İran: ABD savaş gemilerini yok etme kabiliyetine sahibiz

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hz. Zeynep (s.a) Karargahı Komutanı Tuğgeneral Rehim Noi Akdam, Mehr Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını değerlendirdi.

Tuğgeneral Noi Akdam, "Dünya ordularının sınıflandırılmasında; ABD ordusu deniz tabanlı bir ordu olarak sayılır. Diğer bir deyişle ABD ordusunun ülke dışında operasyon yapmak için kullanması gereken gücünün tamamı deniz kuvvetlerine bağlıdır” dedi.

Tuğgeneral Noi Akdam, sözlerine şöyle devam etti: ABD artık direniş güçlerine karşı özel bir eylemde bulunamaz. Çünkü kuvvetleri ve deniz üsleri Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerde ciddi şekilde aşağılanmış ve bulundukları zirveden aşağıya düşmüştür.

Direniş cephesi güçlerinin özellikle İran Silahlı Kuvvetleri'nin Batı Asya’da hiçbir şey yapamayan Amerikan kuvvetleri karşısındaki zekası, hareketliliği, gücü ve birliği gündemdedir.” ifadelerinde bulundu."

Bir zamanlar ABD’nin bölgedeki askeri varlığının ülke için bir tehdit olduğunu belirten Tuğgeneral Noi Akdam, “Günümüzde Allah’ın lütfu ile çeşitli füzelerimizle ABD savaş gemilerini yok etme kabiliyetine sahibiz.” şeklinde konuştu.