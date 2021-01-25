İran'ın askeri tatbikatları düşmanı hayal kırıklığına uğrattı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün Tahran'daki Kutsal Savunma Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı.

Son günlerde ülkenin farklı kesimlerinde yapılan askeri tatbikatları değerlendiren Tümgeneral Bakıri, "Geçtiğimiz iki ayda İran, mantıktan yoksun olan ABD’nin eski başkanının tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Bu tatbikatlarla aslında İran İslam Cumhuriyeti ve silahlı kuvvetlerinin askeri gücünü ve savaşa hazırlık seviyesini tüm dünyaya ve özellikle de ülke düşmanlarına göstermiş olduk. Ayrıca tatbikatlar düşmanı hayal kırıklığına uğratırken İran milletine moral verdi." dedi.

Tümgeneral Bakıri, sözlerine şöyle devam etti:

"İran düşmanları, ülkede yürütülen tatbikatlar sırasında bölgedeki askeri hareketliliklerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve General Süleymani'nin şehadet yıldönümünde İran İslam Cumhuriyeti müttefiklerinin eylemlerinden endişe duyduğunu defaatle ifade etmiştir."

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Bakıri, “Her halükarda, bu hazırlıklar gereklidir ve devam ettirilmeli. Her zaman güçlü olmalı ve askeri yeteneklerimizi düşmanlara göstermeliyiz.” diye konuştu.

