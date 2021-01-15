İran Devrim Muhafızları'ndan füzeli tatbikat

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün “Ya Fatımatüz Zehra (s.a)” parolasıyla başlattığı füzeli ve İHA’lı tatbikatın ilk aşaması düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacizade ve silahlı kuvvetlerin üst düzey bazı komutanlarının katıldığı tatbikatta yeni nesil karadan karaya balistik füze ve İHA’lar önceden belirlenmiş temsili düşman hedeflerini başarıyla vurdu.

Tatbikatta ilaveten ‘Zelzal’, ‘Zülfikar’ ve ‘Dezful’ balistik füzeler kullanılarak düşmanın temsili hedeflerini vurduğu belirtildi.