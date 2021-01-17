Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 95 milyona yaklaştı

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 31 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 93 milyon 968 bin 81'e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 786 bin 759 kişi sağlığına kavuştu. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 306 bin 43 kişide koronavirüs tespit edildi, 405 bin 261 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan 10 milyon 558 bin 710, Brezilya 8 milyon 456 bin 705, Rusya 3 milyon 544 bin 623, İngiltere 3 milyon 357 bin 361 Fransa 2 milyon 894 bin 347, Türkiye 2 milyon 380 bin 665, İtalya 2 milyon 368 bin 733, İspanya 2 milyon 252 bin 164, Almanya 2 milyon 38 bin 645, Kolombiya 1 milyon 891 bin 34, Arjantin 1 milyon 791 bin 979, Meksika 1 milyon 630 bin 258, Polonya 1 milyon 429 bin 612, Güney Afrika 1 milyon 325 bin 659, İran 1 milyon 324 bin 395, Ukrayna 1 milyon 154 bin 692) ve Peru 1 milyon 60 bin 567."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya 209 bin 350, Hindistan152 bin 311, Meksika 140 bin 241, İngiltere 88 bin 590, İtalya 81 bin 800, Fransa 70 bin 142, Rusya 65 bin 85, İran 56 bin 717, İspanya 53 bin 314, Kolombiya 48 bin 256, Almanya 47 bin 121, Arjantin 45 bin 295, Peru 38 bin 770, Güney Afrika 36 bin 851, Polonya 33 bin 213, Endonezya 25 bin 767, Türkiye 23 bin 832, Ukrayna 20 bin 686, Belçika 20 bin 396, Kanada 17 bin 865, Şili 17 bin 435, Romanya 17 bin 164, Ekvador 14 bin 316, Çekya 14 bin 338, Hollanda 12 bin 965, Irak 12 bin 935, Mecaristan11 bin 264, Pakistan10 bin 951) ve İsveç 10 bin 323."