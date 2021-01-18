Ankara dış politikada revizyon işaretleri veriyor

ABD'de yönetimin değişmesinin ardından Türkiye de dış politikada değişim sinyalleri vermeye başladı. Gazeteci-yazar Murat Yetkin, son yapılan açıklamalar ve atılan adımlar üzerinden bu revizyona dikkat çekti.

'Yetkinreport.com'daki yazısında; revizyon işaretinin, değişikliğin mutlaka hayata geçirileceği anlamına gelmediğini de belirten Yetkin, bu demeçler arasında kaynayıp gitmemesi gereken bir tanesi olduğuna vurgu yaparak, şunları yazdı:

O da Erdoğan’ın NATO ilişkileri kapsamında söyledikleri. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminden itibaren fiilen geliştirmekte olan bir dış politika çizgisini ilk defa bu kadar net ifade etti.

Erdoğan’ın 15 Ocak’ta Cuma namazı çıkışında aslında her zaman duyduklarımıza benzeyen şu iki cümlesinden söz ediyorum: “Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO’da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.”

“NATO ülkesiyiz” cümlesi, Rusya’yla yakınlaşmaya rağmen bir durum ifadesidir. “Yön vermesini kabul etmeyiz” ise Türkiye’nin bundan böyle NATO ile kararlarda veto hakkı kullanmanın ötesinde “daha eşitlikçi” bir ilişki istediğini beyan ediyor.

Ancak Erdoğan’ın ifade ettiği strateji, Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girmesiyle Bayar-Menderes döneminden bu yana, 1974 Kıbrıs, 2003 Irak ve 2016 darbe girişimi krizleriyle yara alsa da ayakta kalan Türkiye-NATO ilişkisinde revizyon anlamına geliyor. Yani dış güvenliği NATO’ya emanet eden çizgiden. Ortak çıkarlarda birlik, ulusal çıkarlarda özerlik öngören bir ilişki.