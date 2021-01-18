Rusya’da koronavirüse karşı kitlesel aşılama başladı

Rusya’da geniş çaplı aşılamanın aralıkta başlamasının ve belirli kategorilerdeki vatandaşların aşılanmasından sonra yeni bir aşamaya geçildi. Ülkede bugün kitlesel aşılamaya başlandı.

Daha önce aşılama sırasında öncelik doktorlar, öğretmenler ve sosyal hizmet çalışanları, sosyal hizmet kurumlarında yaşayanlar ve kronik hastalıkları bulunan kişilerdeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta hükümetle olan bir toplantısında bu haftadan itibaren tüm vatandaşların aşılanması aşamasına geçilmesini ve bunun için gerekli altyapının hazırlanması gerektiğini söylemişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da 15 Ocak’ta uzmanları ile olan aşılamanın 18 Ocak’ta başlayacağını söylemişti. Şu anda vatandaşlara sadece Sputnik V aşısı yapılabilecek, daha sonra başka aşılar da olacak.

Rusya’da ağustos ayında dünyada bir ilk olarak Sputnik V aşısı tescillenmişti. Daha sonra ise Vektor Bilim Merkezi’nin geliştirdiği ‘EpiVakKorona’ aşısı tescil edilmişti. Bununla birlikte Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği üçüncü bir aşı daha mevcut. Bu aşının da şubat ayında tescillenmesi bekleniyor.

Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik’e yaptığı açıklamada aşılanan kişilerin ciddi koronavirüs vakaları ve virüsün ciğerlere girmesi riskine karşı korunmasının garanti altına alındığını, ancak düşük antikor seviyesi durumunda hastalığın grip benzeri bir şekilde geçirilebileceğini ifade etmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da halihazırda sivil dolaşıma 1.6 milyondan fazla doz aşının girdiğini, yakın zamanda üretim ve bölgelere sevkiyat hacminin artacağını, özellikle de ay sonuna kadar 2 milyon doz daha aşının geleceğini belirtmişti.

Rusya’da koronavirüse karşı aşılama ücretsiz ve gönüllülük esası çerçevesinde yürütülüyor.

Kaynak: Sputnik