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18 Oca 2021 20:40

Tacikistan'da koronavirüs tedavisi gören kalmadı

Tacikistan'da koronavirüs tedavisi gören kalmadı

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs saptananların iyileşerek taburcu edilmesinin ardından, hastanelerde virüs nedeniyle tedavi gören kalmadı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede salgın vakalarının görülmeye başlandığı nisan ayından bu yana ilk defa son 8 günde yeni vaka tespit edilmedi.

Hastalık saptananların tedavi edilerek taburcu edilmesinin ardından da ülkedeki hastanelerde COVID-19 tedavisi gören kalmadı.

Salgının başından beri 13 bin 308 kişide virüsün tespit edildiği Tacikistan'da, şimdiye kadar 13 bin 218 kişi iyileşirken, 90 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

31 Aralık'tan beri günlük vaka sayısının 5'in altında olduğu Tacikistan'da, ilk vakanın görüldüğü Nisan 2020'den bu yana ilk kez 3 Ocak'ta yeni vakaya rastlanmamıştı.

TRT Haber

News Code 1891909

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