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19 Oca 2021 16:04

BM'den Tel Aviv'in yeni yerleşim birimi kararına tepki

BM'den Tel Aviv'in yeni yerleşim birimi kararına tepki

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 800 yeni konut inşası kararının, uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres'in İsrail'in çoğu işgal altındaki Batı Şeria'nın derinliklerinde bulunan yaklaşık 800 yerleşim konutu inşa etme kararından derin endişe duyduğunu kaydetti.

Guterres, açıklamada "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim yeri kurulmasının herhangi bir yasal meşruiyeti olmadığını ve uluslararası hukuka göre açık bir ihlal teşkil ettiğini" aktardı.

Filistin Özerk Teşkilatı da , İsrail'in yeni yerleşim birimi kurma planını onaylamasını kınamıştı.

Binyamin Netanyahu, 11 Ocak'ta 800 yerleşim birimi kurma kararı aldığını açıklamıştı.

News Code 1891932

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