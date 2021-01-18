İran Meclisi, "Filistin" başlıklı webinara ev sahipliği yapıyor

Parstoday'in haberine göre, Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Konferansı Genel Sekreteri Emir Abdullahiyan, "Bugün, Pazartesi, 'direnişin sembolü olan Gazze Günü' ile aynı zamanda, Tahran'daki İslami Şura Meclisi tarafından Kudüs ve Filistin'i destekleme oturumunun uluslararası düzeyde meclislerarası şeklinde yapılacağını söyledi.

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, ''Gazze Direnişin Sembolüdür'' adlı canlı yayınlanacak çevrimiçi oturuma Filistin direnişinin liderlerinin yanı sıra Lübnan, Türkiye, Suriye, Filistin, İran, Endonezya, Bolivya'dan konuşmacıları ile Irak ve Yemen parlamentoları başkan yardımcılarının da konuşma yapacaklarını bildirdi.

İranlı yetkili, Tahran toplantısında Türkiye, Malezya, Endonezya, Yemen, Pakistan, Cezayir, Afganistan, Katar, Tunus, Lübnan, Bolivya, Venezuela, Irak, Suriye, Güney Afrika, Filistin ve İran meclislerinden temsilcilerin de olacağını bildirdi.