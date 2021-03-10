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10 Mar 2021 16:00

Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

Netanyahu ilk kez BAE'yi ziyaret edecek

15 Eylül 2020'de Tel Aviv ile Abu Dabi arasında sağlanan anlaşmanın ardından Binyamin Netanyahu yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Arap medyasına göre, Tel Aviv ile Abu Dabi arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmasının aradından Binyamin Netanyahu yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

Filistin yönetimi, BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

News Code 1893038

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