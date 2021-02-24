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24 Şub 2021 08:41

İran: Yaptırımlar iklim değişikliği ile mücadeleyi kötü etkiliyor

İran: Yaptırımlar iklim değişikliği ile mücadeleyi kötü etkiliyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD'nin uyguladığı tek taraflı yaptırımları eleştirerek, onun iklim değişikliği ile mücadeleyi kötü etkilediğini söyledi.

İRNA'ya göre, Mecid Taht Revançi, dün BM Güvenlik Konseyi'nin iklim değişikliğinin güvenlik etkilerini gözden geçirmek için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "İklim değişikliğinin olumsuz boyutlarının ele alınması toplu bir sorumluluk olarak görülmeli ve tüm hükümetler, Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Paris Anlaşması'na bağlı kalmalılar'' dedi.

Taht Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptırımlar, İran gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin zorluklarıyla başa çıkma yeteneğini ciddi şekilde zayıflatıyor. ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarıyalnızca gerekli mali kaynaklara ve teknolojilere erişimi engellemekle kalmadı aynı zamanda yükümlülüklerini yerine getirmek için milli yeteneklerin etkin kullanımını da  olumsuz etkiledi; dolayısıyla  bu yasadışı ve insanlık dışı yaptırımlar kaldırılmalıdır.

İranlı yetkili açıklamasında ayrıca, ''İnkar edilemez gerçek, Güvenlik Konseyi'nin Afrika da dahil olmak üzere çatışma bölgelerinde ele almayı amaçladığı iklim değişikliğinin güvenlik risklerinin temel nedenlerinin çoğunun yerli olmayıp, büyük ölçüde gelişmiş ülkelerin sorumsuz eylemleri ve meşru olmayan müdahalelerden kaynaklandığıdır" diye konuştu.

News Code 1892736

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