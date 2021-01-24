Yabancı Covid-19 aşısı İran'a ne zaman gelecek?

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, bugün katıldığı bir etkinlikte yurt dışından sipariş edilen Kovid-19 aşısıhakkında yaptığı açıklamada, COVID-19 aşısının ilk partisinin yakın gelecekte ülkeye ulaşacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Kovid-19 aşılarının teminine ve aşılama sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla alınan 16,8 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye girişinden sonra aşılama çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirtmişti.

Ruhani, ilk aşamada yüksek riskli kişiler ve sağlık personeli dahil yaklaşık 1,3 milyon kişinin aşılanacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani COVID-19 aşılama programı hakkında, "Aşılamanın Şubat ayında başlatılması için tüm çalışmalar yapılıyor." demişti.