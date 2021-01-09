İran aşısı Mayıs 2021'de piyasaya sunulmaya hazır olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Payam Tabarsi, bugün konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında İranlı bilim insanlarının geliştirdiği aşıya ilişkin, "Yerli aşı Mayıs 2021'de piyasaya sunulmaya hazır olacaktır." dedi.

Tabarsi, İran'ın Kovid-19 aşısının insani testlerine gönüllü olarak katılan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran aşısı, son günlerde Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer yetkililerin katıldığı bir törenle, ilk defa insan üzerinde uygulanmıştı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, dün televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, İngiltere, ABD ve Fransa’dan aşı alınmasına yasak getirmişti.

Ayetullah Hamanei, korona aşısı ithalatına dair ilgili yetkililere hitap ederek, "ABD ve İngiltere menşeli koronavirüs aşısının ithalatı yasaktır. Amerikalılar korona aşısını üretebilseydiler, ülkelerinde korona skandalı yaşanmazdı. Onlar aşıyı başka ülkelerde denemek isteyebilirler. Fransız aşısını da olumlu karşılamıyorum, çünkü Fransa İran'daki bozuk kan olayı ile kötü bir sicile sahiptir. Ancak diğer ülkelerden aşı alımı konusunda hiçbir sorun yoktur." demişti.