Rus yapımı aşı 9 Şubat'ta İran'a ulaşacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, bugün bakanlar kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşı alımına ilişkin, "Rusya'dan alınan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisi 9 Şubat tarihinde ülkeye ulaşacak." dedi.

'Siyonistler psikolojik savaş peşinde'

Siyonist Rejim'in İran'a saldırı iddiasına dair Vaizi, "Hem İran milleti hem de bölge milleti Siyonistlerin ifade tarzıyla aşinadır. Onlar hep konuşuyorlar ve psikolojik savaş peşindeler. Ancak pratikte bunu yapacak yeteneğe sahip değiller. " değerlendirmesinde bulundu.

Vaizi ayrıca, "İran Ordusu ve Devrim Muhafızları, ülkeyi savunmak için deneyimli askerlere sahiptir. Yapılan son tatbikatlar savaş peşinde olmadığımızın bir işaretir, ancak ülkeyi savunmakta kararlıyız." diye konuştu.