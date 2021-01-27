Mali'de askeri cunta resmen dağıtıldı

Mali'de, askeri cunta 18 Ağustos'ta darbe ile yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, darbeci askerlerce gözaltına alındıktan sonra istifaya zorlandı.

Askeri cunta, bir süre idare ettiği yönetimi kurulan geçici hükümete devretti ancak perde arkasında yönetimde kalmaya devam etti.

5 aydan bu yana siyasi krizle uğraşan Mali'de hükümet, askeri cuntayı resmen dağıttığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP, askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, kendilerine "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi" adını veren darbecilerin dağıtıldığını duyurdu.

TRT Haber