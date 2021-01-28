Rusya: İran nükleer anlaşmasında değişiklik yapılmasına gerek yok

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) da denen 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasının kapsamının genişletilmesini desteklemediğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşma tutumunu eleştiren Polyanskiy, anlaşmanın çok kırılgan olduğunu ancak her şeye rağmen dünya diplomasisinin önemli bir başarısı olduğunu kaydederek "Anlaşmada değişiklik yapılması için bir gerekçe görmüyoruz" diye konuştu.

Yeni ABD yönetiminin bu doğrultuda birtakım değişiklikler yapmasını umduklarını kaydeden Polyanskiy, ancak anlaşmaya İran'ın bölgesel varlığı gibi farklı hususların eklenmemesi gerektiği belirtti.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.