İran'dan son uranyum zenginleştirme atağı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ülkenin nükleer faaliyetleri hakkında açıklamada bulundu.

Natanz ve Fordu Nükleer Tesisi'nde uranyum zenginleştirmede kullanılan yeni IR2M ve IR6 tipi santrifüj makinelerinin yerleştirildiğini duyuran Garipabadi, işlemin başarıyla tamamlandığını ve daha fazla gelişmiş santrifüj makinesi kuracaklarını da sözlerine ekledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, son günlerde yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme tesislerine uranyumu daha hızlı zenginleştirmeye imkan tanıyan gelişmiş santrifüjler kuracaklarını bildirmişti.

İran İslami Şura Meclisi, nükleer faaliyetleri hızlandırmayı hedefleyen "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" yasasını çıkarmıştı.