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30 Oca 2021 16:57

Zarif, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı ile görüştü

Zarif, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı ile görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını önemli bir 'gelişme' olarak nitelendiren Zarif, gelecekte bu tür çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vasıf Talibov’un Nahçıvan ve İran parlamentolarının dostluk grubunun başkanlığını yaptığına dikkati çeken Zarif, İran ve Nahçıvan arasında parlamento işbirliğine vurgu yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov da yapılan görüşmede İran-Nahçıvan ticareti ve kültürel alanda yapılan işbirliğine dair bir rapor sunarak, Nahçıvan'ın bölgedeki işbirliğini geliştirmek amacıyla, transit malların kabulü için sağlanan demiryolu, karayolu ve gümrük alanlarında işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

News Code 1892195

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