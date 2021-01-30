Zarif, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını önemli bir 'gelişme' olarak nitelendiren Zarif, gelecekte bu tür çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vasıf Talibov’un Nahçıvan ve İran parlamentolarının dostluk grubunun başkanlığını yaptığına dikkati çeken Zarif, İran ve Nahçıvan arasında parlamento işbirliğine vurgu yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov da yapılan görüşmede İran-Nahçıvan ticareti ve kültürel alanda yapılan işbirliğine dair bir rapor sunarak, Nahçıvan'ın bölgedeki işbirliğini geliştirmek amacıyla, transit malların kabulü için sağlanan demiryolu, karayolu ve gümrük alanlarında işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.