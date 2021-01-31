Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov ile görüştü.

İşgal altındaki toprakların kurtarılmasını önemli bir 'gelişme' olarak nitelendiren Zarif, gelecekte bu tür çatışmaların tekrarlanmasını önlemek için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vasıf Talibov’un Nahçıvan ve İran parlamentolarının dostluk grubunun başkanlığını yaptığına dikkati çeken Zarif, İran ve Nahçıvan arasında parlamento işbirliğine vurgu yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasıf Talibov da yapılan görüşmede İran-Nahçıvan ticareti ve kültürel alanda yapılan işbirliğine dair bir rapor sunarak, Nahçıvan'ın bölgedeki işbirliğini geliştirmek amacıyla, transit malların kabulü için sağlanan demiryolu, karayolu ve gümrük alanlarında işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.

Ruhani'den yerli yapım 'korona aşısı' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımlara rağmen koronavirüs salgının yarattığı sorunların üztesinden gelebildiklerini belirterek, "Aşı üretim aşamasına girdik ve ilk adımları attık. Uzmanlarımız önümüzdeki yıl aşıya ulaşacağımızdan ve yerli yapım aşıyla aşılama yapılacağından emindir" dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 889'a, vaka sayısının da 1 milyon 411 bin 731'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 964'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 202 bin 893'e ulaştığı bilgisini verdi.